В «Питтсбурге» высказались о соперничестве Овечкина и Кросби перед матчем с «Вашингтоном»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан в преддверии встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» поделился мнением о двух главных звёздах команд — Александре Овечкине и Сидни Кросби.

«Они оба находятся в элитной компании благодаря отношению к своей работе… Они разные игроки по стилю. Но они двое из величайших игроков всех времён сами по себе.

Видеть, как они играют друг против друга, с этим духом соперничества, думаю, это привилегия для всех нас. Мы видим это так же часто, как и вы. Может быть, мы принимаем это как должное, а может быть, и нет. Но я уж точно нет, вот что вам скажу», — приводит слова Салливана журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».

Напомним, матч пройдёт в Питтсбурге и начнётся в 3:00 мск.