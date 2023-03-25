В «Питтсбурге» высказались о соперничестве Овечкина и Кросби перед матчем с «Вашингтоном»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан в преддверии встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» поделился мнением о двух главных звёздах команд — Александре Овечкине и Сидни Кросби.
«Они оба находятся в элитной компании благодаря отношению к своей работе… Они разные игроки по стилю. Но они двое из величайших игроков всех времён сами по себе.
Видеть, как они играют друг против друга, с этим духом соперничества, думаю, это привилегия для всех нас. Мы видим это так же часто, как и вы. Может быть, мы принимаем это как должное, а может быть, и нет. Но я уж точно нет, вот что вам скажу», — приводит слова Салливана журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».
Напомним, матч пройдёт в Питтсбурге и начнётся в 3:00 мск.
- 25 марта 2023
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