Четверо россиян попали в топ-10 самых результативных участников обменов сезона в НХЛ

НХЛ опубликовала список из 10 самых результативных участников обменов текущего сезона. В топ вошли сразу четыре российских игрока.

Второе место занял Владимир Тарасенко, после обмена из «Сент-Луис Блюз» набравший 14 очков в 14 матчах за «Нью-Йорк Рейнджерс». Третий — защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов, записавший в свой актив 12 баллов в 13 встречах. Шестое место занял Евгений Дадонов. Новичок «Даллас Старз» набрал 10 очков в 13 матчах. Восьмая позиция осталась за Иваном Барбашёвым, который отметился девятью баллами за 13 встреч за «Вегас Голден Найтс».

Топ-10:

1. Энтони Бовиллье, «Ванкувер Кэнакс» — 17 очков в 22 матчах.

2. Владимир Тарасенко, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 14 очков в 21 матче.

3. Дмитрий Орлов, «Бостон Брюинз» — 12 очков в 13 матчах.

4. Расмус Сандин, «Вашингтон Кэпиталз» — 12 очков в 10 матчах

5. Сэмми Бле, «Сент-Луис Блюз» — 11 очков в 20 матчах.

6. Евгений Дадонов, «Даллас Старз» — 10 очков в 13 матчах.

7. Бо Хорват, «Нью-Йорк Айлендерс» — 9 очков в 20 матчах.

8. Иван Барбашёв, «Вегас Голден Найтс» — 9 очков в 13 матчах.

9. Маттиас Экхольм, «Эдмонтон Ойлерз» — 9 очков в 11 матчах.

10. Маркус Юханссон, «Миннесота Уайлд» — 9 очков в 11 матчах.