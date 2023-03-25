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Четверо россиян попали в топ-10 самых результативных участников обменов сезона в НХЛ

Четверо россиян попали в топ-10 самых результативных участников обменов сезона в НХЛ
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НХЛ опубликовала список из 10 самых результативных участников обменов текущего сезона. В топ вошли сразу четыре российских игрока.

Второе место занял Владимир Тарасенко, после обмена из «Сент-Луис Блюз» набравший 14 очков в 14 матчах за «Нью-Йорк Рейнджерс». Третий — защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов, записавший в свой актив 12 баллов в 13 встречах. Шестое место занял Евгений Дадонов. Новичок «Даллас Старз» набрал 10 очков в 13 матчах. Восьмая позиция осталась за Иваном Барбашёвым, который отметился девятью баллами за 13 встреч за «Вегас Голден Найтс».

Топ-10:

1. Энтони Бовиллье, «Ванкувер Кэнакс» — 17 очков в 22 матчах.
2. Владимир Тарасенко, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 14 очков в 21 матче.
3. Дмитрий Орлов, «Бостон Брюинз» — 12 очков в 13 матчах.
4. Расмус Сандин, «Вашингтон Кэпиталз» — 12 очков в 10 матчах
5. Сэмми Бле, «Сент-Луис Блюз» — 11 очков в 20 матчах.
6. Евгений Дадонов, «Даллас Старз» — 10 очков в 13 матчах.
7. Бо Хорват, «Нью-Йорк Айлендерс» — 9 очков в 20 матчах.
8. Иван Барбашёв, «Вегас Голден Найтс» — 9 очков в 13 матчах.
9. Маттиас Экхольм, «Эдмонтон Ойлерз» — 9 очков в 11 матчах.
10. Маркус Юханссон, «Миннесота Уайлд» — 9 очков в 11 матчах.

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