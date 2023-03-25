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«Филадельфия» всухую обыграла «Детройт». Проворов и Замула очков не набрали

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

На 31-й минуте Киффер Беллоуз вывел «лётчиков» вперёд. Очки за результативные передачи получили Оуэн Типпетт и Скотт Лотон. На 40-й минуте Скотт Лотон после паса Расмуса Ристолайнена удвоил преимущество «Филадельфии». Точку в матче поставил Тайсон Фёрстер, на 59-й минуте с передачи Джоэля Фараби поразивший пустые ворота.

Отметим, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 45 секунд, что стало самым большим игровым временем команды, и не отметился результативными действиями. Егор Замула сыграл 10 минут 24 секунды и также не набрал очков.