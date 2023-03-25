Результаты матчей плей-офф КХЛ 25 марта, турнирная сетка
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25 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча второго раунда плей-офф.
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся пятый матч полуфинальной серии Западной конференции между местным ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Первый гол болельщикам пришлось ждать два с половиной периода, когда на 52-й минуте нападающий железнодорожников Максим Берёзкин открыл счёт. Форвард «Локомотива» реализовал большинство. Очки за результативные передачи получили Артур Каюмов и Максим Шалунов. Голкипер ярославцев Даниил Исаев оформил шат-аут, совершив 21 сейв. Таким образом, подопечные Игоря Никитина смогли сократить отставание в серии — 2-3.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
25 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов, Шалунов) – 51:22 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 25 марта 2023
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