«Это возможно, но не точно». The Athletic — о том, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мнением о возможной перестройке в команде НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Перестройка — действительно сложная затея. «Вашингтон» находится в этой странной середине — команда слишком хороша, чтобы капитально всё перестраивать, и недостаточно хороша, чтобы серьёзно бороться за Кубок.

А ещё: через полтора сезона Овечкин станет одной из самых громких историй в спорте. Ему было бы гораздо труднее добраться до цели в условиях полной перестройки. Любой, кто думает, что победа Овечкина над Гретцки предрешена, должен внимательно посмотреть на последний месяц. В жизни всякое случается. Случаются травмы. Это возможно, но не точно», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.