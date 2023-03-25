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«Это возможно, но не точно». The Athletic — о том, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки

«Это возможно, но не точно». The Athletic — о том, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мнением о возможной перестройке в команде НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Перестройка — действительно сложная затея. «Вашингтон» находится в этой странной середине — команда слишком хороша, чтобы капитально всё перестраивать, и недостаточно хороша, чтобы серьёзно бороться за Кубок.

А ещё: через полтора сезона Овечкин станет одной из самых громких историй в спорте. Ему было бы гораздо труднее добраться до цели в условиях полной перестройки. Любой, кто думает, что победа Овечкина над Гретцки предрешена, должен внимательно посмотреть на последний месяц. В жизни всякое случается. Случаются травмы. Это возможно, но не точно», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

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