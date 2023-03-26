Дубль Арвидссона помог «Лос-Анджелесу» обыграл «Виннипег»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).
Счёт в матче был открыт уже на второй минуте матча — отличился Виктор Арвидссон, выведя хозяев вперёд. На 26-й минуте встречи Алекс Иафалло удвоил преимущество «Кингз» в матче. В концовке второго периода усилиями Пьера-Люка Дюбуа «Виннипег» отыграл одну шайбу.
В самом начале третьего периода Дрю Даути вновь удвоил преимущество «Лос-Анджелеса» в счёте.
Точку в матче поставил Виктор Арвидссон, оформивший дубль за полторы минуты до конца основного времени матча.
Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников провёл на льду 16 минут 33 секунды, нанеся четыре броска по воротам и проведя один силовой приём.
Защитник «Кингз» Владислав Гавриков провёл на льду 21 минуту и 48 секунд, отметившись одним броском по воротам и двумя силовыми приёмами.
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