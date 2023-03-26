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Дубль Арвидссона помог «Лос-Анджелесу» обыграл «Виннипег»

Дубль Арвидссона помог «Лос-Анджелесу» обыграл «Виннипег»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте матча — отличился Виктор Арвидссон, выведя хозяев вперёд. На 26-й минуте встречи Алекс Иафалло удвоил преимущество «Кингз» в матче. В концовке второго периода усилиями Пьера-Люка Дюбуа «Виннипег» отыграл одну шайбу.

В самом начале третьего периода Дрю Даути вновь удвоил преимущество «Лос-Анджелеса» в счёте.

Точку в матче поставил Виктор Арвидссон, оформивший дубль за полторы минуты до конца основного времени матча.

Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников провёл на льду 16 минут 33 секунды, нанеся четыре броска по воротам и проведя один силовой приём.

Защитник «Кингз» Владислав Гавриков провёл на льду 21 минуту и 48 секунд, отметившись одним броском по воротам и двумя силовыми приёмами.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2023, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Арвидссон (Мур) – 01:22 (5x5)   2:0 Иафалло (Дано, Уокер) – 25:28 (5x4)   2:1 Дюбуа (Коннор, Пионк) – 38:37 (5x4)   3:1 Даути (Кемпе, Копитар) – 40:27 (5x5)   4:1 Арвидссон (Андерсон, Даути) – 58:24 (en)
Кто победит в основное время?
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