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«Калгари» обыграл «Сан-Хосе» в НХЛ

«Калгари» обыграл «Сан-Хосе» в НХЛ
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0).

Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте матча — отличился Маккензи Уигар, выведя хозяев вперёд. На восьмой минуте встречи Тайлер Тоффоли удвоил преимущество «Флэймз» в матче. До конца второго периода усилиями Логана Кутюра «Шаркс» отыграли одну шайбу.

На 25-й минуте встречи Нико Штурму удалось сравнять счёт, а всего через 22 секунды игрового времени Мартин Каут вывел «Сан-Хосе» вперёд. Ещё через 25 секунд «Калгари» удалось восстановить статус-кво усилиями Уокера Дуэра.

На 46-й минуте Назем Кадри снова вывел «Калгари» вперёд. Точку в матче за 70 секунд до конца основного времени броском в пустые ворота поставил Тайлер Тоффоли.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2023, суббота. 23:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Уигар – 04:09 (5x5)   2:0 Тоффоли (Линдхольм, Юбердо) – 07:13 (5x5)   2:1 Кутюр (Карлссон, Агоццино) – 14:25 (5x5)   2:2 Штурм (Грегор, Карлссон) – 24:52 (5x5)   2:3 Каут (Лоренц, Линдблом) – 25:14 (5x5)   3:3 Дуэр (Льюис) – 25:39 (5x5)   4:3 Кадри (Дуэр, Лучич) – 45:45 (5x5)   5:3 Тоффоли – 58:50 (en)
Кто победит в основное время?
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