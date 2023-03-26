«Калгари» обыграл «Сан-Хосе» в НХЛ

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0).
Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте матча — отличился Маккензи Уигар, выведя хозяев вперёд. На восьмой минуте встречи Тайлер Тоффоли удвоил преимущество «Флэймз» в матче. До конца второго периода усилиями Логана Кутюра «Шаркс» отыграли одну шайбу.
На 25-й минуте встречи Нико Штурму удалось сравнять счёт, а всего через 22 секунды игрового времени Мартин Каут вывел «Сан-Хосе» вперёд. Ещё через 25 секунд «Калгари» удалось восстановить статус-кво усилиями Уокера Дуэра.
На 46-й минуте Назем Кадри снова вывел «Калгари» вперёд. Точку в матче за 70 секунд до конца основного времени броском в пустые ворота поставил Тайлер Тоффоли.
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