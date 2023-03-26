«Чикаго» проиграл четвёртый матч подряд, уступив «Миннесоте»

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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте встречи — отличился Райан Ривз, выведя «Миннесоту» вперёд. На старте третьего периода Лукас Райхель сравнял счёт в матче, однако концовка встречи полностью осталась за хозяевами паркета — «Миннесоте» удалось дважды поразить ворота Алекса Стэлока.

Сначала Райан Хартман вывел «Уайлд» вперёд, а затем точку в матче уже в пустые ворота поставил Фредерик Годро.

Таким образом, «Чикаго» проиграл уже четвёртый матч кряду. «Миннесота» одержала третью победу в последних пяти встречах.