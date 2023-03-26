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Семь очков Судзуки и Арве-Пинара на двоих помогли «Монреалю» разгромить «Коламбус»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:2.

В составе победителей хет-трик оформил Рафаэль Арве-Пинар. Также по разу отличились Майк Хоффман, Ессе Юлёнен, Брендан Галлахер, Алекс Бельзиль и Ник Судзуки. Отметим, Судзуки также оформил ассистентский хет-трик. Также три результативные передачи на свой счёт записал Майк Мэтисон. Российский нападающий Денис Гурьянов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Коламбус» отличились Лэйн Педерсон и российский нападающий Кирилл Марченко.

Таким образом, «Монреаль» одержал вторую победу за последние три матча. «Коламбус», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.