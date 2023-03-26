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Семь очков Судзуки и Арве-Пинара на двоих помогли «Монреалю» разгромить «Коламбус»

Семь очков Судзуки и Арве-Пинара на двоих помогли «Монреалю» разгромить «Коламбус»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:2.

В составе победителей хет-трик оформил Рафаэль Арве-Пинар. Также по разу отличились Майк Хоффман, Ессе Юлёнен, Брендан Галлахер, Алекс Бельзиль и Ник Судзуки. Отметим, Судзуки также оформил ассистентский хет-трик. Также три результативные передачи на свой счёт записал Майк Мэтисон. Российский нападающий Денис Гурьянов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Коламбус» отличились Лэйн Педерсон и российский нападающий Кирилл Марченко.

Таким образом, «Монреаль» одержал вторую победу за последние три матча. «Коламбус», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
8 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Педерсон (Джонсон, Рослович) – 01:32 (5x5)   1:1 Хоффман (Мэтисон, Судзуки) – 03:39 (5x5)   2:1 Юлёнен (Галлахер, Эдмундсон) – 09:43 (5x5)   2:2 Марченко (Пик, Байройтер) – 18:00 (5x5)   3:2 Арве-Пинар (Мэтисон, Судзуки) – 20:13 (5x5)   4:2 Арве-Пинар (Хоффман, Судзуки) – 27:13 (5x5)   5:2 Галлахер (Эванс, Юлёнен) – 33:08 (5x5)   6:2 Арве-Пинар (Хоффман, Мэтисон) – 36:42 (5x4)   7:2 Бельзиль – 51:48 (5x5)   8:2 Судзуки (Ковачевич, Харрис) – 53:49 (5x5)
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