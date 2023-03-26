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Александр Овечкин забросил 42-ю шайбу в сезоне по ходу матча с «Питтсбургом»

Александр Овечкин забросил 42-ю шайбу в сезоне по ходу матча с «Питтсбургом»
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В эти минуты Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталс». На момент написания новости в игре заканчивается третий период. Хозяева ведут со счётом 3:2.

На 14-й минуте третьего отрезка в составе гостей заброшенной шайбой отличился российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, реализовавший большинство. В моменте с голом форварду ассистировали Джон Карлсон и Дилан Строум. Для Овечкина эта шайба стала 42-й в нынешнем сезоне регулярки. Форвард проводит свой 68-й матч. В его активе также 30 результативных передач.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, в моменте с первым голом «Вашингтона» результативную передачу на свой счёт записал другой российский хоккеист Евгений Кузнецов.

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