Евгений Малкин вышел на чистое 57-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

За полторы минуты до окончания встречи счёт в игре был равным, 3:3. Победную шайбу в конце матча в свой актив записал российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. 36-летний нападающий забросил 25-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ и 469-ю за карьеру в североамериканской лиге.

Российский форвард вышел на чистое 57-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, превзойдя результат легенды лиги Пэта Лафонтена, завершившего карьеру с 468 голами. Ближайшею целью для Малкина теперь является показатель Дениса Савара и Александра Могильного (473).