24-летний новичок НХЛ из «Монреаля» повторил достижение Капризова двухлетней давности

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:2.

В составе победителей хет-трик оформил Рафаэль Арве-Пинар, причём все свои три гола в этом матче канадский форвард забил во втором периоде. Проводящий второй сезон в НХЛ, но всё равно считающийся новичком лиги (так как в дебютном сезоне сыграл всего четыре матча) 24-летний хоккеист стал первым новичком НХЛ, оформившим хет-трик за один период с марта 2021 года. Два года назад подобным достижением, но только в третьем периоде, отметился нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.