Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

24-летний новичок НХЛ из «Монреаля» повторил достижение Капризова двухлетней давности

24-летний новичок НХЛ из «Монреаля» повторил достижение Капризова двухлетней давности
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:2.

В составе победителей хет-трик оформил Рафаэль Арве-Пинар, причём все свои три гола в этом матче канадский форвард забил во втором периоде. Проводящий второй сезон в НХЛ, но всё равно считающийся новичком лиги (так как в дебютном сезоне сыграл всего четыре матча) 24-летний хоккеист стал первым новичком НХЛ, оформившим хет-трик за один период с марта 2021 года. Два года назад подобным достижением, но только в третьем периоде, отметился нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

Материалы по теме
Семь очков Судзуки и Арве-Пинара на двоих помогли «Монреалю» разгромить «Коламбус»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023