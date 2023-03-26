24-летний новичок НХЛ из «Монреаля» повторил достижение Капризова двухлетней давности
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:2.
В составе победителей хет-трик оформил Рафаэль Арве-Пинар, причём все свои три гола в этом матче канадский форвард забил во втором периоде. Проводящий второй сезон в НХЛ, но всё равно считающийся новичком лиги (так как в дебютном сезоне сыграл всего четыре матча) 24-летний хоккеист стал первым новичком НХЛ, оформившим хет-трик за один период с марта 2021 года. Два года назад подобным достижением, но только в третьем периоде, отметился нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.
Комментарии
- 26 марта 2023
-
07:05
-
07:01
-
06:59
-
06:50
-
06:40
-
06:16
-
06:05
-
05:52
-
05:40
-
04:48
-
04:46
-
04:45
-
02:50
-
02:42
-
02:37
-
02:33
-
01:44
-
01:38
- 25 марта 2023
-
23:58
-
23:38
-
23:28
-
23:18
-
23:00
-
22:40
-
22:36
-
22:18
-
21:56
-
21:32
-
21:04
-
20:51
-
20:26
-
20:18
-
20:07
-
19:53
-
19:52
Партнерский контент