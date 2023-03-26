Гол Дорофеева и ассист Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Эдмонтон»

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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Николя Руа, а также российский нападающий Павел Дорофеев. Его соотечественник, Иван Барбашёв отличился по ходу матча результативной передачей.

У хозяев в этом матче забивали Зак Хайман, Леон Драйзайтль и Уоррен Фёгеле. Канадский форвард Коннор Макдэвид отличился голевой передачей.

Основное время матча завершилось вничью, 3:3. Николя Руа забросил свою шайбу в овертайме, чем принёс победу гостям.

После этого матча «Вегас» продолжил возглавлять турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, набрав 98 очков. «Эдмонтон» идёт на третьем месте, набрав 91 очко.