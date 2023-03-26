Дубли Капанена и Шенна принесли «Сент-Луису» победу в матче с «Анахаймом»
Поделиться
В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Сент-Луис Блюз». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 6:3.
Дублями в составе «блюзменов» отметились Каспери Капанен и Брэйден Шенн. Они же добавили по результативной передаче. Российские форварды «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Алексей Торопченко результативными баллами не отметились. В составе «уток» дебютную шайбу в НХЛ забросил американский нападающий с русскими корнями Никита Нестеренко. Отметим первый матч после дисквалификации вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Терри (Шаттенкирк, Сильверберг) – 01:46 (5x4) 1:1 Врана (Фолк, Шенн) – 02:01 (5x5) 2:1 Нестеренко (Мактавиш, Терри) – 04:05 (5x5) 2:2 Бле (Капанен, Парэйко) – 15:14 (5x5) 2:3 Шенн (Фолк) – 15:33 (5x5) 2:4 Шенн (Врана, Парэйко) – 21:02 (5x5) 2:5 Капанен (Крюг, Бле) – 21:31 (5x5) 2:6 Капанен (Ледди, Парэйко) – 40:15 (5x5) 3:6 Строум (Зеграс, Джонс) – 45:39 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Сент-Луис» одержал вторую победу подряд и завтра, 27 марта, встретится на выезде с «Лос-Анджелесом».
Комментарии
- 26 марта 2023
-
08:11
-
08:00
-
07:50
-
07:05
-
07:01
-
06:59
-
06:50
-
06:40
-
06:16
-
06:05
-
05:52
-
05:40
-
04:48
-
04:46
-
04:45
-
02:50
-
02:42
-
02:37
-
02:33
-
01:44
-
01:38
- 25 марта 2023
-
23:58
-
23:38
-
23:28
-
23:18
-
23:00
-
22:40
-
22:36
-
22:18
-
21:56
-
21:32
-
21:04
-
20:51
-
20:26
-
20:18
Партнерский контент