Дубли Капанена и Шенна принесли «Сент-Луису» победу в матче с «Анахаймом»

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Сент-Луис Блюз». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 6:3.

Дублями в составе «блюзменов» отметились Каспери Капанен и Брэйден Шенн. Они же добавили по результативной передаче. Российские форварды «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Алексей Торопченко результативными баллами не отметились. В составе «уток» дебютную шайбу в НХЛ забросил американский нападающий с русскими корнями Никита Нестеренко. Отметим первый матч после дисквалификации вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона.

«Сент-Луис» одержал вторую победу подряд и завтра, 27 марта, встретится на выезде с «Лос-Анджелесом».