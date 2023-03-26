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Голы Овечкина и Малкина, Медведева, Рыбакина и Хачанов проходят дальше. Главное к утру

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил очередную шайбу, но «Вашингтон Кэпиталз» все равно проиграл «Питтсбургу Пингвинз», которым помог гол Евгения Малкина, теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Елена Рыбакина выиграли свои встречи и проходят в следующий круг турнира в Майами (США), сборная Испании обыграла Норвегию со счётом 3:0 в первом матче квалификации на ЕВРО-2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ. У Малкина и Овечкина — по голу.

2. Даниил Медведев с разгромной победы стартовал на турнире в Майами.

3. Рыбакина в трёх сетах переиграла Бадосу и вышла в четвёртый круг турнира в Майами.

4. Карен Хачанов в трёх сетах обыграл Этчеверри и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами.

5. Сборная Испании разгромила Норвегию в матче 1-го тура отбора Евро-2024.

6. Вячеслав Дацик нокаутировал Джеронимо Дос Сантоса.

7. «Локомотив» всухую обыграл ЦСКА и сократил отставание в серии — 2-3.

8. Куницкая-Сантос проиграла Холли Холм в соглавном бою турнира UFC.

9. Анастасия Потапова в тяжёлом матче обыграла Кори Гауфф и прошла в четвёртый круг Майами.

10. Хорватия потеряла очки в матче с Уэльсом, пропустив гол на 90+3-й минуте.