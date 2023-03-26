Голы Овечкина и Малкина, Медведева, Рыбакина и Хачанов проходят дальше. Главное к утру

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил очередную шайбу, но «Вашингтон Кэпиталз» все равно проиграл «Питтсбургу Пингвинз», которым помог гол Евгения Малкина, теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Елена Рыбакина выиграли свои встречи и проходят в следующий круг турнира в Майами (США), сборная Испании обыграла Норвегию со счётом 3:0 в первом матче квалификации на ЕВРО-2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ. У Малкина и Овечкина — по голу.
2. Даниил Медведев с разгромной победы стартовал на турнире в Майами.
3. Рыбакина в трёх сетах переиграла Бадосу и вышла в четвёртый круг турнира в Майами.
4. Карен Хачанов в трёх сетах обыграл Этчеверри и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами.
5. Сборная Испании разгромила Норвегию в матче 1-го тура отбора Евро-2024.
6. Вячеслав Дацик нокаутировал Джеронимо Дос Сантоса.
7. «Локомотив» всухую обыграл ЦСКА и сократил отставание в серии — 2-3.
8. Куницкая-Сантос проиграла Холли Холм в соглавном бою турнира UFC.
9. Анастасия Потапова в тяжёлом матче обыграла Кори Гауфф и прошла в четвёртый круг Майами.
10. Хорватия потеряла очки в матче с Уэльсом, пропустив гол на 90+3-й минуте.
- 26 марта 2023
-
09:45
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:28
-
08:11
-
08:00
-
07:50
-
07:05
-
07:01
-
06:59
-
06:50
-
06:40
-
06:16
-
06:05
-
05:52
-
05:40
-
04:48
-
04:46
-
04:45
-
02:50
-
02:42
-
02:37
-
02:33
-
01:44
-
01:38
- 25 марта 2023
-
23:58
-
23:38
-
23:28
-
23:18
-
23:00
-
22:40
-
22:36