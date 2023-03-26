Защитник «Ак Барса» Войнов не примет участия в шестом матче серии с «Адмиралом»

Сегодня, 26 марта, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» «Адмирал» сыграет с «Ак Барсом» в шестом матче серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Счёт серии 3-2 в пользу «Ак Барса». Матч начнётся в 10:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ак Барс» объявил состав на предстоящий матч, по сравнению с пятой встречей в нём одно изменение. Опытный защитник Вячеслав Войнов не примет участия в предстоящем матче. Его заменил Даниил Журавлёв.

В текущем плей-офф на счету Войнова 11 матчей, в которых 33-летний игрок обороны отметился шестью результативными передачами. Показатель полезности защитника составил «-3».