Защитник «Ак Барса» Войнов не примет участия в шестом матче серии с «Адмиралом»
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Сегодня, 26 марта, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» «Адмирал» сыграет с «Ак Барсом» в шестом матче серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Счёт серии 3-2 в пользу «Ак Барса». Матч начнётся в 10:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
26 марта 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ак Барс» объявил состав на предстоящий матч, по сравнению с пятой встречей в нём одно изменение. Опытный защитник Вячеслав Войнов не примет участия в предстоящем матче. Его заменил Даниил Журавлёв.
В текущем плей-офф на счету Войнова 11 матчей, в которых 33-летний игрок обороны отметился шестью результативными передачами. Показатель полезности защитника составил «-3».
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