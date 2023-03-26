В прошедшем матче с «Питтсбургом» (3:4) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 42-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. До конца регулярного чемпионата «Кэпиталз» осталось провести восемь матчей.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сможет ли Александр Овечкин забить 50 голов за сезон?»

В текущем сезоне на счету Овечкина 68 матчей, в которых 37-летний нападающий набрал 72 очка — забросил 42 шайбы и отдал 30 результативных передач. Показатель полезности россиянина составил «-9». «Вашингтон» находится на 11-м месте в таблице Восточной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на шесть очков.

Овечкин забросил уже 822-й гол в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге россиянину осталось забросить 72 шайбы.