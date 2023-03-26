Сможет ли Александр Овечкин забить 50 голов за сезон?
Поделиться
В прошедшем матче с «Питтсбургом» (3:4) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 42-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. До конца регулярного чемпионата «Кэпиталз» осталось провести восемь матчей.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сможет ли Александр Овечкин забить 50 голов за сезон?»
В текущем сезоне на счету Овечкина 68 матчей, в которых 37-летний нападающий набрал 72 очка — забросил 42 шайбы и отдал 30 результативных передач. Показатель полезности россиянина составил «-9». «Вашингтон» находится на 11-м месте в таблице Восточной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на шесть очков.
Овечкин забросил уже 822-й гол в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге россиянину осталось забросить 72 шайбы.
Комментарии
- 26 марта 2023
-
09:45
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:28
-
08:11
-
08:00
-
07:50
-
07:05
-
07:01
-
06:59
-
06:50
-
06:40
-
06:16
-
06:05
-
05:52
-
05:40
-
04:48
-
04:46
-
04:45
-
02:50
-
02:42
-
02:37
-
02:33
-
01:44
-
01:38
- 25 марта 2023
-
23:58
-
23:38
-
23:28
-
23:18
-
23:00
-
22:40
-
22:36
Партнерский контент