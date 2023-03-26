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Лавиолетт — о поражении в важном матче с «Питтсбургом»: парни сильно расстроены

Лавиолетт — о поражении в важном матче с «Питтсбургом»: парни сильно расстроены
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился эмоциями от тяжёлого поражения в матче с «Питтсбургом» (3:4). Хоккеисты «Кэпиталз» смогли отыграть три шайбы по ходу третьего периода, однако потеря в центральной зоне стоила им пропущенной победной шайбы за полторы минуты до конца матча.

«Игра перевернулась очень быстро. Мы очень быстро смогли отыграть отставание. Я думаю, что мы отлично поработали, просто сосредоточившись и вернувшись в игру. Расстраивает, что мы смогли отыграться, но уступили таким образом. Парни сильно расстроены. Я думаю, что ребята играли жёстко и самоотверженно», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

После этого поражения «Вашингтон» увеличил отставание от «Питтсбурга» до шести очков.

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