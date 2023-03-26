Директор «Северстали»: планируем по максимуму сохранить состав на следующий сезон

Директор «Северстали» Николай Канаков сообщил, что команда не собирается менять стиль игры, руководство клуба постарается сохранить текущий состав.

«У нас молодая, амбициозная команда. Стиль игры менять не собираемся.Ждём, что «Северсталь» так же будет показывать агрессивный, скоростной хоккей. Состав планируем сохранить по максимуму», — приводит слова Канакова пресс-служба клуба.

Напомним, на пресс-конференции по окончании сезона Андрей Разин объявил о своём уходе с поста главного тренера череповецкой команды. Специалист провёл в клубе пять лет и трижды выводил его в плей-офф. Поиски нового главного тренера уже идут.

«Северсталь» уступила ЦСКА в семи матчах серии плей-офф четвертьфинала Западной конференции КХЛ.