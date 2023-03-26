Кожевников: мы переоцениваем уровень КХЛ, это наша ошибка

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что уровень КХЛ переоценён, а так е высказался о переподписании контрактов с тренерским штабом «Салавата Юлаева» на следующий сезон.
«Наша школа — прежде всего атака. Это на границе веков в российском чемпионате самыми модными были футбольные счета, отсюда и весь наш кризис. Обязаны играть смелее, это хоккей! И здесь я хочу сказать, что мы переоцениваем уровень КХЛ. Это наша ошибка.
Вот, например, московское «Динамо» в Кубке Харламова усиливается игроками КХЛ, но всё равно в одну калитку проигрывает молодёжи Питера. Та же картина, к сожалению, со «Спартаком» — наша команда МХЛ едва ли не наполовину состоит из кахаэловцев, но её всухую побеждает молодёжь «Локо». Делайте выводы. Иногда посматриваю и за ВХЛ, там похожая картина. Например, «Торос» усилился нападающими «Салавата Юлаева», но у него всё равно большие проблемы в серии с красноярским «Соколом». Вот вам и кахаэловцы!
Удивился ли переподписанию тренерского штаба «Салавата Юлаева»? Нет, всё логично. Я уже говорил, что о работе тренеров КХЛ сужу по по доверию к молодым хоккеистам, по желанию работать с ними, для меня это один из важнейших показателей. С этой точки зрения, помимо наших тренеров-лидеров, отмечаю Игоря Ларионова из «Торпедо», Андрея Разина из «Северстали» и Козлова. Именно они в ходе сезона запустили в КХЛ большую группу молодёжи.
Другое дело, что Уфа никак не может трезво оценить свои силы. Без солидных легионеров и только за счёт молодёжи потолок «Салавата» — второй раунд. А второе место в «регулярке» Востока с такой неопытной командой — чудо, видим это по плей-офф ВХЛ. Поэтому, на мой взгляд, у Уфы не было другого выбора, кроме как продлить действующий штаб», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
«Салават Юлаев» завершил сезон поражением в серии плей-офф четвертьфинала Восточной конференции КХЛ с «Адмиралом». Уфимский клуб уступил дальневосточному в шести матчах. По итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Салават» занял второе место в таблице Восточной конференции.
- 26 марта 2023
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