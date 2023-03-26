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Адмирал — Ак Барс. Прямая трансляция
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Радулов наехал на Серебрякова, после чего развязалась массовая потасовка

Радулов наехал на Серебрякова, после чего развязалась массовая потасовка
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу казанцев.

В середине второго периода произошла массовая стычка игроков команд. Всё началось с того, что нападающий «Ак Барса» Александр Радулов активно пошёл в борьбу за шайбу за воротами «Адмирала» и попал клюшкой по вратарю Никите Серебрякову. Это не понравилось защитнику хозяев Евгению Лисовцу, который вместе с Юрием Паутовым повалил Радулова на лёд. За партнёра по команде вступился Дмитрий Воронков, после чего несколько хоккеистов свалились в кучу на лёд. По итогам потасовки судьи выписали по две штрафные минуты за грубость Воронкову и Паутову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
26 марта 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
3-й период
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Воронков, Адамчук) – 02:46 (5x5)   0:2 Дыняк (Галимов) – 07:27 (5x5)   0:3 Дыняк (Галимов) – 22:16 (5x5)   1:3 Чебыкин (Берлёв, Лисовец) – 25:33 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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