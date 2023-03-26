Радулов наехал на Серебрякова, после чего развязалась массовая потасовка

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу казанцев.
В середине второго периода произошла массовая стычка игроков команд. Всё началось с того, что нападающий «Ак Барса» Александр Радулов активно пошёл в борьбу за шайбу за воротами «Адмирала» и попал клюшкой по вратарю Никите Серебрякову. Это не понравилось защитнику хозяев Евгению Лисовцу, который вместе с Юрием Паутовым повалил Радулова на лёд. За партнёра по команде вступился Дмитрий Воронков, после чего несколько хоккеистов свалились в кучу на лёд. По итогам потасовки судьи выписали по две штрафные минуты за грубость Воронкову и Паутову.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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