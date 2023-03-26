«Северсталь» продлила контракт с нападающим Моисеевым

«Северсталь» продлила контракт с нападающим Дмитрием Моисеевым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на два сезона.
В сезоне-2022/2023 нападающий провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 17 очков — забросил 12 шайб и отдал пять результативных передач. В плей-офф на счету нападающего одна результативная передача в семи матчах. Показатель полезности нападающего по итогам сезона составил «-4».
Всего в КХЛ 27-летний форвард провёл 253 матча, в которых набрал 51 очко — забросил 25 шайб и отдал 26 результативных передач. Показатель полезности нападающего составил «-20».
Напомним, «Северсталь» покинул главный тренер Андрей Разин. Директор череповецкого клуба Николай Канаков сообщил, что планирует по максимуму сохранить состав.
- 26 марта 2023
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