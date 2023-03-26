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Адмирал — Ак Барс. Прямая трансляция
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10:00 Мск
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«Адмирал» — «Ак Барс» 1:3, результат матча плей-офф Кубка Гагарина 26 марта 2023 года

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в шестом матче и выиграл серию со счётом 4-2
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Встреча закончилась победой казанцев со счётом 3:1. Хоккеисты «Ак Барса» выиграли серию со счётом 4-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
26 марта 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Воронков, Адамчук) – 02:46 (5x5)   0:2 Дыняк (Галимов) – 07:27 (5x5)   0:3 Дыняк (Галимов) – 22:16 (5x5)   1:3 Чебыкин (Берлёв, Лисовец) – 25:33 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уже на третьей минуте матча нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов открыл счёт с передач Дмитрия Воронкова и Кирилла Адамчука. Никита Дыняк удвоил преимущество гостей на восьмой минуте матча. Третью шайбу «Ак Барса» в начале второго периода забил тот же Дыняк, оформивший дубль. «Адмиралу» удалось отквитать одну шайбу в большинстве усилиями Николая Чебыкина. Второй период изобиловал столкновениями и грубостью. В третьем периоде казанцы сыграли по счёту и довели матч до победы.

«Адмирал» завершил своё выступление в нынешнем сезоне. «Ак Барс» в финале Восточной конференции встретится с «Авангардом».

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