«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в шестом матче и выиграл серию со счётом 4-2

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Встреча закончилась победой казанцев со счётом 3:1. Хоккеисты «Ак Барса» выиграли серию со счётом 4-2.

Уже на третьей минуте матча нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов открыл счёт с передач Дмитрия Воронкова и Кирилла Адамчука. Никита Дыняк удвоил преимущество гостей на восьмой минуте матча. Третью шайбу «Ак Барса» в начале второго периода забил тот же Дыняк, оформивший дубль. «Адмиралу» удалось отквитать одну шайбу в большинстве усилиями Николая Чебыкина. Второй период изобиловал столкновениями и грубостью. В третьем периоде казанцы сыграли по счёту и довели матч до победы.

«Адмирал» завершил своё выступление в нынешнем сезоне. «Ак Барс» в финале Восточной конференции встретится с «Авангардом».