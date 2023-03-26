«Ак Барс» в финале Восточной конференции сыграет с «Авангардом»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Матч закончился победой казанцев со счётом 3:1. Серию выиграли хоккеисты «Ак Барса» со счётом 4-2.
Казанский клуб прошёл в финал Восточной конференции КХЛ, где его соперником будет омский «Авангард». Серия начнётся 1 апреля в Казани.
«Авангард» в четырёх матчах серии плей-офф полуфинала Восточной конференции обыграл «Металлург».
В прошлом сезоне-2021/2022 серия между «Ак Барсом» и «Авангардом» прошла в рамках четвертьфинала Восточной конференции КХЛ. Тогда победу в шести матчах одержал омский клуб.
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