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Адмирал — Ак Барс. Прямая трансляция
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«Ак Барс» в финале Восточной конференции сыграет с «Авангардом»

«Ак Барс» в финале Восточной конференции сыграет с «Авангардом»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Матч закончился победой казанцев со счётом 3:1. Серию выиграли хоккеисты «Ак Барса» со счётом 4-2.

Казанский клуб прошёл в финал Восточной конференции КХЛ, где его соперником будет омский «Авангард». Серия начнётся 1 апреля в Казани.

«Авангард» в четырёх матчах серии плей-офф полуфинала Восточной конференции обыграл «Металлург».

В прошлом сезоне-2021/2022 серия между «Ак Барсом» и «Авангардом» прошла в рамках четвертьфинала Восточной конференции КХЛ. Тогда победу в шести матчах одержал омский клуб.

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«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в шестом матче и выиграл серию со счётом 4-2
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