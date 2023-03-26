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Главный тренер «Адмирала»: в этой серии я Радулова просто ненавидел

Главный тренер «Адмирала»: в этой серии я Радулова просто ненавидел
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал, что в серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» (2-4) сильное впечатление на него произвела игра капитана казанцев Александра Радулова. В шестом матче серии (3:1) Радулов спровоцировал массовую потасовку, инициировав контакт с вратарём «Адмирала» Никитой Серебряковым. По итогам стычки хоккеисты команд получили обоюдные удаления за грубость.

«Я всегда говорю: если игрока ненавидит другая команда – это хороший игрок. В этой серии я Радулова просто ненавидел. Потому он и хороший игрок. И вся команда наша его ненавидела», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Ак Барс» в финале Восточной конференции КХЛ встретится с омским «Авангардом». Серия начнётся 1 апреля матчем в Казани.

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