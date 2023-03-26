Главный тренер «Адмирала» Тамбиев ответил на вопрос, в каком клубе продолжит карьеру
Поделиться
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры. Контракт специалиста с клубом истекает по окончании текущего сезона КХЛ.
«Буду ли я искать другие варианты для продолжения тренерской карьеры или останусь во Владивостоке? Я, честно сказать, был настолько вовлечён и поглощён плей-офф, что даже с агентом не разговаривал. Сейчас закончился плей-офф, закончился сезон – буду обсуждать, разговаривать с агентом. Я знаю, что предварительные переговоры с «Адмиралом» ведутся. Давайте посмотрим. Поживём – увидим», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
«Адмирал» проиграл в шести матчах серии плей-офф полуфинала Восточной конференции с «Ак Барсом».
Комментарии
- 26 марта 2023
-
14:15
-
13:56
-
13:40
-
13:24
-
13:10
-
12:59
-
12:50
-
12:38
-
12:21
-
12:19
-
12:03
-
11:47
-
11:25
-
10:55
-
10:31
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:28
-
08:11
-
08:00
-
07:50
-
07:05
-
07:01
-
06:59
-
06:50
-
06:40
-
06:16
-
06:05
-
05:52
-
05:40
Партнерский контент