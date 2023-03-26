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Главный тренер «Адмирала» Тамбиев ответил на вопрос, в каком клубе продолжит карьеру

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев ответил на вопрос, в каком клубе продолжит карьеру
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры. Контракт специалиста с клубом истекает по окончании текущего сезона КХЛ.

«Буду ли я искать другие варианты для продолжения тренерской карьеры или останусь во Владивостоке? Я, честно сказать, был настолько вовлечён и поглощён плей-офф, что даже с агентом не разговаривал. Сейчас закончился плей-офф, закончился сезон – буду обсуждать, разговаривать с агентом. Я знаю, что предварительные переговоры с «Адмиралом» ведутся. Давайте посмотрим. Поживём – увидим», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Адмирал» проиграл в шести матчах серии плей-офф полуфинала Восточной конференции с «Ак Барсом».

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