Рукопожатие Билялетдинова и Тамбиева после завершения серии «Ак Барс» — «Адмирал»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Встреча закончилась победой казанцев со счётом 3:1. Хоккеисты «Ак Барса» выиграли серию со счётом 4-2.
По окончании матча главные тренеры команд Зинэтула Билялетдинов и Леонид Тамбиев обменялись рукопожатием. Специалисты обнялись и тепло поблагодарили друг друга за серию.
Казанский клуб в восьмой раз вышел в полуфинал Кубка Гагарина. «Ак Барс» в финале Восточной конференции КХЛ встретится с омским «Авангардом». Это будет их четвёртая серия между собой за последние пять лет. Серия начнётся 1 апреля в Казани. Серия прошлого сезона между этими командами завершилась победой «Авангарда» в шести матчах.
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