Р. Ротенберг — о финале Запада: СКА без разницы, с кем играть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как проходит подготовка команды к финалу Западной конференции КХЛ.
«Проходим боевой микроцикл, шлифуем детали. Сегодня отличная боевая тренировка, ребята отработали в полную, потому что при болельщиках хочешь – не хочешь, будешь работать на пределе. Готовимся к финалу Запада, оттачиваем систему и детали, которые надо улучшить. Есть над чем работать, впереди ещё много тренировок.
Мы тренируемся, уделяем время и восстановлению. Понимаем, что нужно улучшить. Нет предела совершенству, идёт серьёзная подготовка, все в боевом настроении. Для нас всё только начинается. Тренируемся так, как играем – в игровом ритме, поэтому пауза на тонусе не скажется. Мы понимаем, как готовить команду, весь сезон это делаем. Тренируемся на высоких скоростях. Есть ещё домашние заготовки в следующем микроцикле, которыми мы можем вернуть или улучшить наш игровой тонус.
Смотрю все игры, начиная со всех матчей за океаном. Не полностью, всё не посмотришь, но мы вместе с тренерским штабом следим за всеми командами, берём на вооружение какие-то детали. Конечно, смотрим за серией ЦСКА – «Локомотив» от и до, но нам без разницы, с кем играть. Мы готовимся по нашей системе. Сегодня по возможности смотрели игру «Адмирала» с «Ак Барсом», потому что от этого матча зависело, когда мы начнём серию. Из КХЛ официально сообщили, что мы начинаем 2 апреля, это даст возможность хорошо планировать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Финал Западной конференции начнётся 2 апреля. Возможный соперник СКА определится в серии между ЦСКА и «Локомотивом», где ЦСКА сейчас ведёт со счётом 3-2.
- 26 марта 2023
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:15
-
13:56
-
13:40
-
13:24
-
13:10
-
12:59
-
12:50
-
12:38
-
12:21
-
12:19
-
12:03
-
11:47
-
11:25
-
10:55
-
10:31
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:28
-
08:11
-
08:00
-
07:50
-
07:05
-
07:01
-
06:59
-
06:50
-
06:40
-
06:16