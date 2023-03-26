Р. Ротенберг — о финале Запада: СКА без разницы, с кем играть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как проходит подготовка команды к финалу Западной конференции КХЛ.

«Проходим боевой микроцикл, шлифуем детали. Сегодня отличная боевая тренировка, ребята отработали в полную, потому что при болельщиках хочешь – не хочешь, будешь работать на пределе. Готовимся к финалу Запада, оттачиваем систему и детали, которые надо улучшить. Есть над чем работать, впереди ещё много тренировок.

Мы тренируемся, уделяем время и восстановлению. Понимаем, что нужно улучшить. Нет предела совершенству, идёт серьёзная подготовка, все в боевом настроении. Для нас всё только начинается. Тренируемся так, как играем – в игровом ритме, поэтому пауза на тонусе не скажется. Мы понимаем, как готовить команду, весь сезон это делаем. Тренируемся на высоких скоростях. Есть ещё домашние заготовки в следующем микроцикле, которыми мы можем вернуть или улучшить наш игровой тонус.

Смотрю все игры, начиная со всех матчей за океаном. Не полностью, всё не посмотришь, но мы вместе с тренерским штабом следим за всеми командами, берём на вооружение какие-то детали. Конечно, смотрим за серией ЦСКА – «Локомотив» от и до, но нам без разницы, с кем играть. Мы готовимся по нашей системе. Сегодня по возможности смотрели игру «Адмирала» с «Ак Барсом», потому что от этого матча зависело, когда мы начнём серию. Из КХЛ официально сообщили, что мы начинаем 2 апреля, это даст возможность хорошо планировать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Финал Западной конференции начнётся 2 апреля. Возможный соперник СКА определится в серии между ЦСКА и «Локомотивом», где ЦСКА сейчас ведёт со счётом 3-2.