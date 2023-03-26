Ротенберг привёл в пример «Формулу 1», говоря о подготовке СКА к финалу Запада

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил как идёт тренировочный процесс и сравнил его с работой механиков в «Формуле 1».

«Мы абсолютно точно понимаем, к чему готовимся. Трезво оцениваем ситуацию, приземлённо готовимся. Играли много матчей против всех соперников в этом сезоне. Готовимся и оттачиваем вещи, которые можно улучшить. Образно говоря, можно привести в пример «Формулу 1». Когда у механиков есть возможность поработать, заменить некие винтики, мы их постараемся максимально заменить, улучшить. Каждый винтик, каждый игрок должен знать свой манёвр, мы к этому стремимся. Эта работа идёт ежедневно. Как я говорил, учиться, учиться и ещё раз учиться. Мы развиваемся и работаем. Секретов тут нет, работа и дисциплина», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Финал Западной конференции начнётся 2 апреля. Возможный соперник СКА определится в серии между ЦСКА и «Локомотивом».