Овечкин улучшил свою лучшую бомбардирскую серию в нынешнем сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1 (1+0) очко во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:4). Капитан «столичных» продлил свою результативную серию до семи матчей.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин обновил личный рекорд по длине серии с набранными очками в нынешнем сезоне. Нападающий уже семь встреч подряд (с 11 марта) не уходит с площадки без результативных действий. За этот период россиянин забросил шесть шайб, отдал пять результативных передач и набрал 11 очков при общем показателе полезности "-3". Ранее лучшей серией были шесть матчей в период с 29 октября по 7 ноября. Тогда Овечкин набрал 7 (5+2) баллов при показателе полезности "-3".
Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 4:3.
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