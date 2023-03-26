Овечкин вплотную приблизился к уникальному достижению НХЛ по количеству шайб в большинстве

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поразил ворота «Питтсбург Пингвинз» (3:4) во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий отличился при игре в большинстве.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин забросил 299-ю шайбу в большинстве. 37-летний хоккеист вплотную приблизился к уникальному достижению. Теперь ему не хватает лишь одного гола до 300 при игре с численным преимуществом. Ещё никому в истории лиги не удавалось добраться до такой отметки.

Напомним, Овечкин ещё в прошлом сезоне вышел на первое место в истории НХЛ по количеству голов в большинстве.

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 4:3.