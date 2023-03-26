Сушинский: «Металлург» сыграл в плей-офф позорно, а игрокам «Торпедо» не хватило опыта

Бывший игрок сборной России Максим Сушинский считает, что несмотря на сухой счёт в серии, хоккеисты «Торпедо» достойно выглядели в матчах со СКА. Экс-форвард раскритиковал игру магнитогорского «Металлурга» в серии с «Авангардом», закончившейся со счётом 4-0 в пользу омского клуба.
«Мне в плей-офф понравились серии с участием «Торпедо». Знаю, что есть мнение: якобы эта команда принесла результат в жертву красивому хоккею. Не согласен. Кто сказал, что «Торпедо» не боролось? Они весь сезон играли в такой хоккей. Почему в плей-офф должны были что-то менять? Он приносил им плоды, они выигрывали, попали в плей-офф, прошли в первом раунде «Динамо». Плюс привлекли симпатии болельщиков. Вот то, как провёл серию «Металлург» против «Авангарда», — это позор.
Болельщики «Магнитки» кричали своим игрокам нехорошие слова после матча. А болельщики «Торпедо», несмотря на четыре поражения от СКА, аплодировали команде, не уходили с трибун. Это же не просто так. Мы играем для болельщиков, а не для кого-то. Вернее, я уже не играю — просто со стороны смотрю как болельщик. Но меня игра «Торпедо» привлекла.
Почему Нижний не забрал ни одного матча у СКА? Им просто опыта не хватило. Будь у ребят больше мастерства, они не дали бы армейцам со счёта 1:3 отыграться в последнем матче. Нижегородцы «задёргались», а СКА добавил. Не забывайте, что многие игроки, выступающие за «Торпедо», никогда раньше в плей-офф не играли», — цитирует Сушинского «РБ Спорт».
Ранее многие эксперты говорили, что тренерам КХЛ стоит пересмотреть свои взгляды на хоккей и взять курс в сторону атакующего хоккея, какой показывал в этом сезоне «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова. «Металлург» неровно провёл регулярный чемпионат и с трудом прошёл первый раунд Кубка Гагарина в семи матчах обыграв «Автомобилист».
- 26 марта 2023
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