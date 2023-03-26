Черкас: какой толк от красивого хоккея «Торпедо»? 0-4 в серии со СКА — и до свидания

Бывший голкипер СКА Сергей Черкас оценил игру нижегородского «Торпедо» в серии со СКА (0-4), а также поделился впечатлениями от матчей «Адмирала» в серии с «Ак Барсом» (2-4).

«Про «Торпедо» говорят, что это открытие сезона. Я вообще не согласен. Нижний играл первый раунд против «Динамо» — это четвёртая команда «Запада» встречалась с пятой. «Адмирал», команда с седьмого места «Востока», играла с «Салаватом Юлаевым», второй командой конференции, и выбила его. Это разные вещи. У «Торпедо» в матче со СКА не было никаких шансов. Я, когда увидел, как они играют дома, сильно расстроился. Даже когда СКА проигрывал 1:3 в последнем матче, не было ощущения, что торпедовцы верили в победу.

Открытие сезона — «Адмирал»? Я считаю, да. «Адмирал» дал настоящий бой «Ак Барсу». Когда у тебя в команде ребята, которые ещё вчера играли в ВХЛ, а за «Ак Барс» выходят Радулов, Шипачёв, Петров, Войнов, Кагарлицкий и другие, естественно, ты выстраиваешь тактику таким образом, чтобы обыграть эту команду, а не показать красивый хоккей. Что толку от того, что «Торпедо» показало красивый хоккей в матчах со СКА? 0-4 в серии — и до свидания. Кому это надо? Может, злую шутку сыграла пресса, которая распиарила Ларионова. Но по факту получается, что король-то — голый.

Красивый хоккей — это всё здорово. Но если красивый хоккей не подкреплён грамотной игрой в обороне, в средней зоне, отличной игрой вратаря, это получается авантюрный хоккей. Ларионов говорил, что хочет выиграть Кубок Гагарина. Если ты претендуешь на что-то, нельзя проигрывать серию 0-4. «Адмирал» уступил «Ак Барсу» 2-4 в серии, но болельщики из Владивостока аплодируют своей команде стоя. В этой серии была битва, интрига, загадка. Чего ждут болельщики? Интриги. И результата. Иначе как определить работу тренера? Можно весь сезон играть здорово, но не выиграть ни одного матча.

Посмотрите, какие счета в дуэли «Ак Барса» и «Адмирала»: 3:2, 2:1, 1:0… То одна команда выиграет овертайм, то другая. Это же борьба, интерес, то, что зрителям нравится. А какая самоотдача! Люди под шайбу бросаются, достают из себя всё ради результата. Вспомните, за десять минут до финального свистка четвёртого матча «Торпедо» выигрывало у СКА 3:1. Тренерский штаб должен был сделать всё, чтобы довести дело до победы. Если надо «засушить» игру — значит, «засушить». Но СКА их просто «переехал». А тренер Тамбиев с «Адмиралом» всё-таки добивался результата», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Напомним, сегодня определилась пара финала Кубка Гагарина Восточной конференции. Казанский «Ак Барс» встретится с омским «Авангардом». Первый матч состоится 1 апреля.