Голкипер «Адмирала» Серебряков: можно сказать, произвёл силовой приём против Радулова

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков рассказал о шестом матче серии с «Ак Барсом» (1:3) и об эпизоде с капитаном казанцев Александром Раудловым. Напомним, в середине второго периода форвард «барсов» активно пошёл в борьбу за шайбу за воротами «Адмирала» и попал клюшкой по вратарю дальневосточников, после чего на льду завязалась потасовка.

«Жаль, что проиграли при своих болельщиках – хотели ещё подарить праздник во Владивостоке. Повезло или нет «Ак Барсу» с первым и третьим голом – не мне решать, шансы у нас были – жаль, что не получилось забить.

Эпизод с Радуловым? Он сыграл мне в клюшку, я немного вскипел, можно сказать, произвёл силовой приём, а потом ребята пошли меня защищать.

Серия была интересной, а ключевой момент – это когда мы не смогли забрать одну из первых двух игр. 0-2 проигрывать – очень неприятно. Потом было тяжелее отыгрываться, тем более с такой мастеровитой командой, как «Ак Барс».

По итогам сезона можно сказать, что мы были настоящей командой, действовали как один кулак, проделали огромную работу. Благодарен каждому игроку, кто работал и помогал мне. Горжусь командой. Рад, что мы сотворили историю для Владивостока», – приводит слова Серебрякова Metaratings.ru.

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Напомним, «Ак Барс» в финале Восточной конференции КХЛ встретится с омским «Авангардом». Серия начнётся 1 апреля матчем в Казани.