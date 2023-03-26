«Нью-Джерси» вышел в плей-офф впервые с 2018 года и второй раз за последние 11 сезонов

«Нью-Джерси Дэвилз» вышел в плей-офф Национальной хоккейной лиги впервые с 2018 года и второй раз за последние 11 сезонов.

Подопечные Линди Раффа набрали 100 очков в 73 матчах и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

После выхода в финал Кубка Стэнли в сезоне-2011/2012 клуб только раз вышел в плей-офф (в 2018 году) и не выиграл ни одной кубковой серии.

Напомним, на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Оттаву Сенаторз». Победу со счётом 5:3 одержали «дьяволы». В следующей встрече «Нью-Джерси» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь на 28 марта в 2:30 мск.