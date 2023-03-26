Плющев: если бы не моменты судейства, серия с «Адмиралом» была бы для «Ак Барса» тяжелее

Бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев подвёл итог серии Кубка Гагарина между казанским клубом и «Адмиралом» (4-2).

«Я перед началом серии говорил, что «Ак Барс» решит свои задачи, но «Адмирал» очень серьёзно попортит нервы казанцам — в принципе, так оно и получилось. «Адмирал» выглядел более чем уверенным и более чем заряженным на игру. Если в первых двух матчах судьи немножечко не так смотрели на некоторые моменты, два раза не оставляя «Адмирал» втроём, серия сложилась бы для «Ак Барса» намного тяжелее.

Но в целом, конечно, «Ак Барс» солиднее, «Ак Барс» грамотнее, игроки и тренерский штаб имеют больше опыта, поэтому результат закономерен. Отмечу, правда, что последнюю игру я не видел и не знаю, как отработали судьи», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

Напомним, «Ак Барс» в финале Восточной конференции встретится с «Авангардом». Игры запланированы на 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 9, 11, 13 апреля.