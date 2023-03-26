Плющев: если бы не моменты судейства, серия с «Адмиралом» была бы для «Ак Барса» тяжелее

Бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев подвёл итог серии Кубка Гагарина между казанским клубом и «Адмиралом» (4-2).
«Я перед началом серии говорил, что «Ак Барс» решит свои задачи, но «Адмирал» очень серьёзно попортит нервы казанцам — в принципе, так оно и получилось. «Адмирал» выглядел более чем уверенным и более чем заряженным на игру. Если в первых двух матчах судьи немножечко не так смотрели на некоторые моменты, два раза не оставляя «Адмирал» втроём, серия сложилась бы для «Ак Барса» намного тяжелее.
Но в целом, конечно, «Ак Барс» солиднее, «Ак Барс» грамотнее, игроки и тренерский штаб имеют больше опыта, поэтому результат закономерен. Отмечу, правда, что последнюю игру я не видел и не знаю, как отработали судьи», — цитирует Плющева «Газета.Ru».
Напомним, «Ак Барс» в финале Восточной конференции встретится с «Авангардом». Игры запланированы на 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 9, 11, 13 апреля.
- 26 марта 2023
-
17:49
-
17:34
-
17:19
-
17:05
-
17:00
-
16:36
-
16:23
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
14:55
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:15
-
13:56
-
13:40
-
13:24
-
13:10
-
12:59
-
12:50
-
12:38
-
12:21
-
12:19
-
12:03
-
11:47
-
11:25
-
10:55
-
10:31
-
10:05
-
09:45
-
09:30