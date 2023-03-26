Агент Колби Уильямса: считаю «Адмирал» открытием сезона наравне с «Торпедо»

Агент защитника «Адмирала» Колби Уильямса Андрей Матвеев прокомментировал итоги сезона для владивостокского клуба и рассказал о работе Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе».

«Впервые в своей истории «Адмирал» вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Напомню, по итогам регулярки команда заняла седьмое место и в четвертьфинале конференции обыграла «Салават Юлаев» в шести матчах. Блестящая игра вратаря Никиты Серебрякова позволила команде ровно и качественно пройти весь сезон и пошуметь в плей-офф. Плюс видна твёрдая рука главного тренера Леонида Тамбиева, его система, которая позволяла всем его командам, где он ранее работал, достигать серьёзных результатов. Не обладая сверхзвёздным составом и практически с минимальным бюджетом, команда дала результат, который никто в начале сезона не ожидал. Считаю «Адмирал» открытием сезона наравне с «Торпедо».

Зинэтула Билялетдинов – один из самых титулованных тренеров нашей страны. С его возвращением под дедлайн «Ак Барс» преобразился и выдал солидный результат – выиграл Восточную конференцию. На мой взгляд, команда довольно-таки уверенно прошла Нижнекамск в первом раунде, пусть и в шести матчах. Так получилось, что и серия с Владивостоком завершилась в этих же шести встречах, и Казань снова закрыла серию на выезде. Думаю, победа «Ак Барса» закономерна, последние четыре периода серии Казань доминировала. Сейчас, попав в финал Востока, Билялетдинов вновь подтвердил, что является одним из лучших специалистов», — приводит слова Матвеева Metaratings.ru.