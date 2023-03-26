Плющев — о поведении Радулова: в НХЛ он никогда так себя не будет вести

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил поведение капитана «Ак Барса» Александра Радулова в матчах плей-офф с «Адмиралом» (4-0 в серии).

«Знаете, когда человек ломает хоккейные двери на своей собственной площадке в Казани, это не всегда хорошо сказывается на команде в целом. Там есть молодые ребята, которые, может быть, не так это воспринимают, как хотелось бы Радулову. А вообще, если тренер тебе доверил капитанскую повязку, то надо ей соответствовать, а не быть тем, которым ты был когда-то. Кстати, в НХЛ он никогда так себя не будет вести. Посмотрим, что будет в финале с «Авангардом». Это принципиальные соперники со времён ещё до нас, когда Юрий Иванович Моисеев их тренировал, а я ему помогал. Тогда были принципиальные матчи с ними, мы их лишили медалей.

Думаю, капитан должен вселять определённую уверенность в молодых партнёров. И быть не то чтобы примером на площадке, а хотя бы не раздражителем для своих собственных игроков», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Напомним, в середине второго периода форвард «Ак Барса» активно пошёл в борьбу за шайбу за воротами «Адмирала» и попал клюшкой по вратарю дальневосточников Никите Серебрякову, после чего на льду завязалась потасовка.