Федосов: уверен, останься Знарок в «Ак Барсе» — подъём команды всё равно бы состоялся

Российский тренер Владимир Федосов рассказал про перелёты «Ак Барса» на Дальний Восток и об изменении игры казанцев после ухода Олега Знарка с поста главного тренера.
«Обладатель Кубка Гагарина? На Западе вообще ничего не понятно. На Востоке Омск мне очень импонирует. «Ак Барс»? Не знаю. Они с «Адмиралом» вон как мучились. Но в шестой игре собрались. Смогли добавить, а то уже начало казаться, что сопернику по силам затянуть в седьмой матч, а там уже всё непредсказуемо.
Два перелёта «Ак Барса» на Дальний Восток называют чуть ли не смертным приговором для них? Ничего страшного. По физике организм тряхнёт, но в тонусе может быть преимущество. Такое сопротивление преодолели. В чемпионском «Динамо» практика показала, что играть семиматчевые серии лучше, чем 4-0 победил и отдыхаешь.
Почему «Ак Барс» пошёл в гору после ухода Знарка? Уверен, останься он — подъём команды всё равно бы состоялся. Вся проблема была от того, что «Ак Барсу» требовалось время на притирку. То есть они подходили к той черте, после которой становились командой, но вот обстоятельства сложились так, что победная серия началась уже при Билялетдинове», — приводит слова Федосова «РБ Спорт».
Напомним, «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера 2 декабря 2022 года из-за неудовлетворительных результатов.
- 26 марта 2023
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