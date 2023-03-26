Федосов: уверен, останься Знарок в «Ак Барсе» — подъём команды всё равно бы состоялся

Российский тренер Владимир Федосов рассказал про перелёты «Ак Барса» на Дальний Восток и об изменении игры казанцев после ухода Олега Знарка с поста главного тренера.

«Обладатель Кубка Гагарина? На Западе вообще ничего не понятно. На Востоке Омск мне очень импонирует. «Ак Барс»? Не знаю. Они с «Адмиралом» вон как мучились. Но в шестой игре собрались. Смогли добавить, а то уже начало казаться, что сопернику по силам затянуть в седьмой матч, а там уже всё непредсказуемо.

Два перелёта «Ак Барса» на Дальний Восток называют чуть ли не смертным приговором для них? Ничего страшного. По физике организм тряхнёт, но в тонусе может быть преимущество. Такое сопротивление преодолели. В чемпионском «Динамо» практика показала, что играть семиматчевые серии лучше, чем 4-0 победил и отдыхаешь.

Почему «Ак Барс» пошёл в гору после ухода Знарка? Уверен, останься он — подъём команды всё равно бы состоялся. Вся проблема была от того, что «Ак Барсу» требовалось время на притирку. То есть они подходили к той черте, после которой становились командой, но вот обстоятельства сложились так, что победная серия началась уже при Билялетдинове», — приводит слова Федосова «РБ Спорт».

Напомним, «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера 2 декабря 2022 года из-за неудовлетворительных результатов.