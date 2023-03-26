Крикунов рассказал, кого считает фаворитом в серии «Ак Барс» — «Авангард»

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов рассказал, что считает «Ак Барс» фаворитом в серии Кубка Гагарина с «Авангардом».
«Фаворит «Ак Барс». «Авангард» сейчас больше отдыхает, и это хорошо. С другой стороны, игровой тонус пропадает, хотя наберут по ходу встреч. «Ак Барс» – это закалённый боец. Тем более они определились с вратарём. Если они сыграют строго, то они фавориты», – сказал Крикунов Metaratings.ru.
Напомним, «Ак Барс» и «Авангард» седьмой раз сыграют в плей-офф КХЛ. Счёт — 3-3, однако омичи выиграли последние три серии. Игры финальной серии Кубка Гагарина Восточной конференции запланированы на 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 9, 11, 13 апреля. Казанцы выиграли серию у «Адмирала» со счётом 4-2, омичи были сильнее «Металлурга» — 4-0.
- 26 марта 2023
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