Плющев: если «Вашингтон» не выйдет в плей-офф, Овечкин не уйдёт в астрал

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, как невыход в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» может повлиять на капитана клуба Александра Овечкина.

«Саша, вообще-то, — испытанный боец, я не думаю, что у него будут какие-то потрясения. Человеку уже, извините меня, 37 лет, то есть он уже прошёл огонь, воду и медные трубы, он знает, что почём, знает, как себя готовить к играм, знает, как себя готовить к сезону. Конечно, это его расстроит, но не настолько, чтобы уходить в астрал. Жизнь продолжается, всё будет впереди. Саша чувствует себя достаточно хорошо.

Потом, надо понимать, что у него в этом году травмы были, а самая большая травма — моральная, он потерял близкого человека. Это никогда не проходит бесследно. Могу в том числе судить и по себе. Я потерял маму за три дня до выезда на чемпионат Европы — это был последний чемпионат Европы среди юниоров. Мы тогда стали бронзовыми призёрами. Три команды набрали одинаковое количество очков, нам тогда одной шайбы не хватило, чтобы обыграть чехов, которым мы не то что никогда не проигрывали, а даже очка не отдавали. А в тот раз сыграли вничью — тогда были такие расклады. Потом мы финнов обыграли, но они в конце концов стали серебряными призёрами, потому что забили на одну шайбу больше.

Вопрос другой: конечно, для Саши был очень тяжёлый сезон, но, я думаю, он справится. У него крепкая семья, у него растут дети, которым он уделяет очень большое внимание, так что в дальнейшем у него всё будет хорошо», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

В текущем сезоне на счету Овечкина 68 матчей, в которых 37-летний нападающий набрал 72 очка — забросил 42 шайбы и отдал 30 результативных передач. Александр забил 822 гола в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге россиянину осталось забросить 72 шайбы.