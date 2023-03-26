Щитов: «Авангард» в более выгодной ситуации, он должен выглядеть посвежее «Ак Барса»

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от финала плей-офф Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом».
«Я считаю, что «Авангард» находится в более выгодной ситуации. Омичи провели мало матчей в двух первых раундах, одержав в своих сериях уверенные победы. Казань же полетала несколько раз во Владивосток. Думаю, это может сказаться на физическом состоянии команды, хотя у неё будет время отдохнуть. Мне кажется, что в этой серии будет равная игра.
Сложно сказать, кто одержит победу в серии. Думаю, что для этого нужно посмотреть пару первых матчей, и тогда будет понятно, как именно играют команды. В регулярке «Ак Барс» обыгрывал «ястребов», поэтому мне сложно сказать, у какой из команд шансы выглядят предпочтительнее. С другой стороны, «Авангард» должен выглядеть посвежее», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
Напомним, «Ак Барс» и «Авангард» седьмой раз сыграют в плей-офф КХЛ. Счёт — 3-3, однако омичи выиграли последние три серии. Игры финальной серии Кубка Гагарина Восточной конференции запланированы на 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 9, 11, 13 апреля.
- 26 марта 2023
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