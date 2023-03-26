Драйзайтль обошёл Ковальчука и стал рекордсменом по голам в большинстве в «эру кэпхита»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ) отметился заброшенной шайбой в большинстве.
Этот гол стал для 27-летнего нападающего 28-м в большинстве в сезоне. По этому показателю Драйзайтль обошёл Илью Ковальчука и стал рекордсменом в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/2006), сообщает «твиттер» Sportsnet Stats.
Отмечается, что 28 голов в большинстве — второй показатель с сезона-1995/1996, когда Марио Лемье забил 31 гол в численном большинстве. Рекорд Национальной хоккейной лиги принадлежит Тиму Керру. В сезоне-1985/1986 хоккеист забросил 34 шайбы в большинстве.
Драйзайтль в текущем сезоне сыграл за «нефтяников» 71 встречу, в которых забросил 45 шайб и отдал 67 результативных передач, набрав в общей сложности 112 очков.
- 26 марта 2023
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