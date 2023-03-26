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2300 болельщиков посетили открытую тренировку СКА

2300 болельщиков посетили открытую тренировку СКА
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В воскресенье в Ледовом дворце прошла традиционная открытая тренировка СКА перед стартом финала Западной конференции КХЛ, сообщает официальный сайт армейцев. Доступ на занятие был открыт не только для прессы, но и для болельщиков.

В общей сложности тренировку посетили 2300 болельщиков. Помимо просмотра тренировки посетители Ледового имели возможность принять участие в различных конкурсах, а после завершения занятия прошла автограф-сессия с хоккеистами основного состава.

Фото: ХК СКА

Напомним, СКА начнёт финал Западной конференции двумя матчами в Ледовом дворце – в воскресенье 2 апреля и во вторник 4 апреля. Соперник петербуржцев определится по итогам серии между московским ЦСКА и ярославским «Локомотивом».

Ранее, главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии травмированного капитана команды Дмитрия Яшкина.

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