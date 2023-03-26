Н. Квартальнов: феномен «Адмирала» — это тренер, и Серебряков стал элитным голкипером

Агент форварда «Ак Барса» Никиты Дыняка Никита Квартальнов оценил серию казанского клуба с «Адмиралом» (4-2) и поделился ожиданиями от финала Востока.

«Впечатления от серии максимально положительные. Интересный хоккей, хоть не так много шайб, зато много моментов. Где-то команды больше действовали от обороны. Может, хоккей не настолько зрелищный, но он может принести результат.

Шесть матчей «Адмирала» в серии с «Ак Барсом»? Совсем не удивило – у «Адмирала» очень сильный тренерский штаб во главе с Тамбиевым, это кубковый тренер, который выигрывал ВХЛ и чемпионат Казахстана. Считаю, все игроки сделали шаг вперёд в карьере, выросли как хоккеисты. Молодцы. А «Ак Барс» сыграл на своём топовом уровне. Команда показала определённый класс.

Ключевыми были все матчи в серии – каждый мог перевернуть всё с ног на голову. Феномен «Адмирала», как я и сказал, это тренер. И вратарь Серебряков – сыграл на высочайшем уровне и стал, на мой взгляд, элитным вратарём. Не хватило чуть-чуть удачи в завершении атак.

По игре Никиты Дыняка: по два голу «Нефтехимику» и «Адмиралу»? Не удивлён – ему 25 лет, в команде четвёртый сезон, провел неплохой сезон, а четыре шайбы в плей-офф – сильный показатель. Да, не играет в большинстве, а больше «5х5 или в меньшинстве, но, как говорят, в плей-офф именно эти звенья могут вытаскивать серии, матчи и кубки. Игра Дыняка не удивила – я знал, что он сыграет здорово на этом уровне.

Ожидания от финала конференции между Казанью и Омском? За последние пару лет это реальный триллер, как в кино. Думаю, будет максимально интересная серия, тоже семь матчей. У обеих команд хорошие исполнители, хорошая оборона, крепкие вратари. Кто выиграет в серии – сказать не могу: обе команды достойны пройти дальше», – цитирует Квартальнова Metaratings.ru.

«Ак Барс» в финале Восточной конференции встретится с «Авангардом». Игры запланированы на 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 9, 11, 13 апреля.