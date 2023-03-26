Черкас: у Николаева есть проблема – трудно провести на высоком уровне два подряд матча

Бывший вратарь СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР 1987 года, заслуженный тренер России Сергей Черкас рассказал об игре голкипера армейцев Дмитрия Николаева и назвал причины неудачной игры «Торпедо» в серии с клубом из Санкт-Петербурга.

«Замена Николаева на Подъяпольского после двух шайб «Торпедо»? Это было абсолютно правильное решение тренерского штаба СКА. У Дмитрия Николаева, на мой взгляд, неплохие перспективы в дальнейшей карьере, но у него есть психологическая проблема: ему пока трудно провести на высоком уровне два подряд матча. Потому и была необходима замена.

«Торпедо» много и опасно атакует, и это – заслуга тренерского штаба. Хотя реализация опасных моментов оставляет желать лучшего, такая игра не может не нравится зрителям. Однако для того, чтобы добиваться успехов в плей-офф, необходимы чёткие действия в обороне, надёжная игра вратарей. Но вот в обороне у нижегородцев, и это показала серия со СКА, очень много проблем. Что же касается голкипера «Торпедо» Ивана Кульбакова, то в каких-то моментах он выручал свою команду, но ошибки у него тоже случались.

Играть на результат – это необязательно уходить в глухую оборону. Важно не дать сопернику возможности атаковать: скажем, начинать отбор шайбы в средней зоне или даже в его зоне. Когда в концовке четвёртого поединка армейцы, поняв, что могут потерпеть поражение, резко усилили свою игру, «Торпедо», говоря простым языком, посыпалось», — приводит слова Черкаса «Родина на Неве».

Полуфинальная серия Кубка Гагарина с участием СКА начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге. Соперником армейцев станет победитель пары ЦСКА — «Локомотив».