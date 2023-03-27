Расписание матчей плей-офф КХЛ 27 марта

Сегодня, 27 марта, пройдёт очередной матч второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
«Локомотив» в единственном матче дня примет в Ярославле ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Арена-2000» и начнётся в 19:30 мск. Армейцы в первом матче всухую переиграли ярославцев со счётом 2:0. Во второй встрече «Локомотив» к 34-й минуте выигрывал 2:0, однако упустил преимущество и потерпел поражение — 2:3. В третьем матче подопечные Игоря Никитина крупно обыграли ЦСКА со счётом 6:2. Четвёртая встреча, однако, завершилась победой московских армейцев со счётом 3:1. В пятой игре железнодорожники были сильнее с минимальным счётом 1:0. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.
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