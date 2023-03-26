Д. Фёдоров — о развитии КХЛ: мы переживаем прекрасный этап, лига задышала

Руководитель «КХЛ ТВ», комментатор Дмитрий Фёдоров рассказал об этапах развития лиги.
«Первый этап в истории лиги был этапом самоутверждения. Представим молодого человека, который приходит в шумную большую компанию, где много девушек. Он постарается хорошо одеться, приехать на дорогой машине.
Начальный этап существования КХЛ был как раз таким этапом самоутверждения. Были большие деньги, привлечение звёзд из-за океана, достаточно шумный пиар. Потом был период стагнации, когда не было развития, а результат делался только за счёт звёзд. И вот сейчас у нас замечательный период, период развития. Развиваются все, кто имеет отношение к хоккею. Развиваются тренеры.
Почему сейчас много сенсаций? Потому что тренеры стали интереснее работать. И не только главные, но и их помощники. Медийные службы, журналисты стали лучше работать. Комментаторы — даже не обсуждается. Например, раньше нам трудно было найти комментатора на матч МХЛ. Никто не хотел работать, потому что хуже знали эту лигу. Сейчас на нашем канале все хорошо знают и МХЛ, и ЖХЛ. И это тоже период развития. Мы переживаем прекрасный этап, КХЛ задышала», — приводит слова Фёдорова сайт КХЛ.
Напомним, в финале Востока Кубка Гагарина сыграют «Ак Барс» и «Авангард». На Западе в финале конференции СКА сыграет с победителем пары ЦСКА — «Локомотив».
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