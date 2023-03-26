Алистров: система Вудкрофта похожа на канадскую, нужно играть в тело и бороться за шайбу

Форвард минского «Динамо» Владимир Алистров оценил систему главного тренера Крэйга Вудкрофта и рассказал о том, за кем следит в НХЛ.
«Крэйг Вудкрофт прославился своей системой, что это за система и похожа ли она на канадскую? Конечно, система похожа на канадскую. Когда я приехал из Канады в «Динамо-Минск», то не было различия. Ты должен был играть в тело и нужно было бороться за шайбу. Я не знаю, какие минусы можно назвать, но плюсы есть, что мы не даём сопернику расслабиться, мы постоянно давим.
За какой командой НХЛ слежу? Я следил за Патриком Кейном, и всегда мечтал сыграть вместе с ним. Я следил за «Чикаго», особенно, когда они взяли три Кубка Стэнли. Всегда смотрел их игры, когда они играли в плей-офф. Помню, как мы лежали с пацанами ночью, ждали игры и смотрели. Нужно было спать, потому что на следующее утро надо идти в школу. А сейчас я слежу за «Вашингтоном», за «Нью-Джерси», за «Аризоной», потому что там играют наши. И сейчас я буду следить ещё за «Рейнджерс», я хочу, чтобы Патрик Кейн взял четвёртый Кубок Стэнли», — цитирует Алистрова «Прессбол».
Алистров в регулярном сезоне КХЛ за минчан сыграл 67 матчей, в которых набрал 29 (12+17) очков. В плей-офф 22-летний нападающий записал на свой счёт 4 (3+1) результативных балла в шести играх.
- 26 марта 2023
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