Брылин оценил вклад тренеров «Нью-Джерси» в успешную игру клуба в сезоне

Тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин рассказал, как работа тренеров помогла команде выйти в плей-офф и заявил, что учится у главного тренера «дьяволов» Линди Раффа и его помощников.

«Я просто пытаюсь впитывать всю информацию, задавать максимальное количество вопросов нашему главному тренеру, его помощникам. Так как у людей огромный опыт и свой взгляд на игру, отдельные ситуации, задаю системные вопросы. Пытаюсь намотать на ус, о чём мне говорят, делаю свои какие-то выводы. Для меня это колоссальный опыт и отличная возможность сделать ещё один шаг как тренеру за этот год.

Особенно в начале года, когда мы играли в свой лучший хоккей, действовав намного плотнее без шайбы и находя возможность не давать соперникам поднимать голову, атаковать нас на скорости, входить в зону. Это всё работа нашего тренерского штаба, в основном тренера по защитникам Райана Макгилла. В зоне нападения мы играли во многом благодаря идеям Эндрю Брюнетта, с которым «Флорида» набрала наибольшее количество очков в регулярном сезоне год назад.

Вроде это кажется мелочи, но они играют огромное значение. Понятно, что нужно постоянно прогрессировать, находить интересные решения в обороне и атаке. Для меня это было интересно и познавательно», — приводит слова Брылина ТАСС.

Напомним, после выхода в финал Кубка Стэнли в сезоне-2011/2012 «Нью-Джерси» только раз вышел в плей-офф (в 2018 году) и не выиграл ни одной кубковой серии.